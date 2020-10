Covid, drammatiche previsioni di Carabellotta in diretta Rai: "Entro i primi di novembre 2.300 in terapia intensiva". Verso nuovo lockdown?

22 ottobre 2020 a

Ricoveri in terapia intensiva a quota 2.300 entro i primi giorni del mese di novembre. Sono da brividi le previsioni che fa Nino Cartabellotta in diretta su Rai 1 durante la trasmissione Oggi è un altro giorno, condotta da Serena Bortone. Il presidente di Gimbe, Gruppo italiano per la medicina basato sulle evidenze, sostiene che seguendo questo trend, nei primissimi giorni di novembre sarà raggiunto quello che è il limite fissato dal governo prima di ipotizzare nuovi lockdown.

Nuovo lockdown se si supera la soglia dei ricoveri in terapia intensiva. Il Corsera svela le strategie anti Covid del governo

E' stato il Corriere della Sera a svelare che quella di 2.300 ricoveri in terapia intensiva è considerata dal governo guidato da Giuseppe Conte la soglia di allarme.

