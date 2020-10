Million Day, estrazione di oggi 22 ottobre: ecco i numeri ritardatari e quelli più frequenti

22 ottobre 2020 a

Come tutti i giorni anche oggi martedì 22 ottobre, grande attesa per Million Day, il concorso di Lottomatica che assegna un milione di euro a chi indovina la cinquina. Ma quali sono i numeri ritardatari? E quali quelli che escono con maggiore frequenza? Il 12 è il numero che manca da più concorsi, per l'esattezza da 36 estrazioni. Lo seguono 53 e 21 (34 estrazioni), poi 2 (27) e 25 (23). E' il 16, invece, il numero che è stato estratto più volte: ben 43. A quota quaranta seguono in tre: 55, 29 e 17. Infine il 51, estratto in 39 occasioni. Ogni giorno appuntamento alle ore 19.

