Covid, nuovo lockdown se si supera la soglia dei ricoveri in terapia intensiva. Il Corsera svela le strategie del governo

Incubo nuovo lockdown. Il premier Giuseppe Conte nega che ci sarà un nuovo blocco del Paese, il ministro alla salute Roberto Speranza sottolinea che si sta facendo di tutto per evitarlo, ma il piano del governo è già pronto come spiega il Corriere della Sera. Per un possibile nuovo stop totale è già tutto pronto, anche se fosse di soli 15 giorni. Il problema è rappresentato dalle strutture sanitarie che sono già in affanno e nell'articolo si svela che sarebbe stata fissata una soglia critica nella quale valutare concretamente l'ipotesi lockdown: 2.300 ricoveri in terapia intensiva. Se sarà superata questa quota la nuova chiusura potrebbe diventare inevitabile. Dopo il bollettino di oggi, 22 ottobre, i ricoveri in terapia intensiva saranno circa mille. Il 14 ottobre erano 539.

