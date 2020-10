Coronavirus, il pessimismo di Galli: "Stiamo per avere la battaglia di Milano. Infezione dilagante"

22 ottobre 2020 a

Massimo Galli, direttore Malattie infettive dell’ospedale Sacco di Milano, è intervenuto ad Agorà su Rai3 questa mattina giovedì 22 ottobre. Ha parlato della difficile situazione, sul fronte Coronavirus, della Lombardia e segnatamente di Milano.

"Stiamo per avere la battaglia di Milano - annuncia senza mezzi termini il professore -, che l’altra volta fu evitata grazie alla relativa tempestività del lockdown. Adesso, come dice il sindaco, Beppe Sala, c’è una forte suscettibilità al contagio, dovuta alla grande circolazione di persone che c’è in città, dopo un periodo estivo di allentamento in cui tantissimi sono andati fuori e poi tornati a Milano. I dati che ho mi dicono che durante il lockdown a Milano avevamo il 7-8% di persone contagiate tra i 30 e i 50 anni, in alcune aree della bergamasca era intorno al 40%. Ora il timore che si vada avanti in maniera dilagante con l’infezione è un timore reale. Il personale dell’ospedale è preparato, ma è frustrato - ha concluso Massimo Galli - per dover ripartire, riaprire reparti Covid. Si poteva fare qualcosa in più."

