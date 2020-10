Violenza sessuale su una bambina di 12 anni durante il lockdown, arrestati tre indiani

22 ottobre 2020 a

Tre cittadini di nazionalità indiana sono stati arrestati a Latina per il reato di violenza sessuale di gruppo aggravata dalla minore età della vittima. I fatti sarebbero avvenuti a Fondi, in provincia di Latina, durante il lockdown, tra marzo e aprile. E' stata la madre di una bambina di 12 anni a presentare la denuncia che ha fatto partire le indagini. I tre, in attesa di regolarizzare la loro posizione in Italia, erano stati ospitati nella casa della vittima e approfittando dell'assenza del padre, avevano abusato sessualmente in diverse occasioni della ragazzina. I poliziotti hanno accolto e ascoltato la vittima in un ambiente protetto e ricostruito quanto accaduto. Poi sono scattati gli arresti.

