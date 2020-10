Coronavirus, Lazio: coprifuoco da mezzanotte alle 5, arriva l'ordinanza della Regione

21 ottobre 2020 a

Coprifuoco anche in Lazio per arginare i contagi da Covid 19 dopo gli ultimi dati allarmanti. Dovrebbe essere siglata già questa sera, mercoledì 21 ottobre 2020, secondo quanto si apprende, un’ordinanza della Regione Lazio che prevede il coprifuoco da mezzanotte alle 5, la didattica a distanza al 50% per i licei escludendo il primo anno e al 75% per le università, escludendo matricole e laboratori attività formative.

Il blocco notturno - è l'ulteriore elemento che si apprende - entrerebbe in vigore da venerdì, mentre le misure riguardanti la dad da lunedì prossimo. Il provvedimento avrebbe una validità di trenta giorni.

