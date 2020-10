Papa, sì a una legge sulle unioni civili per le coppie gay: l'apertura di Bergoglio in un documentario

21 ottobre 2020 a

La svolta di Bergoglio che non mancherà di far discutere. In un documentario sulla vita e il ministero di Papa Francesco che ha debuttato alla festa del cinema a Roma, il Papa - riferisce Catholic new agency - ha chiesto l’approvazione delle leggi sull’Unione civile per le coppie dello stesso sesso. «Gli omosessuali - riporta la Cna - hanno il diritto di fare parte della famiglia. Sono figli di Dio e hanno diritto ad una famiglia. Nessuno dovrebbe essere buttato fuori o essere infelice per questo», ha detto Bergoglio nel docufilm.

«Quello che dobbiamo creare - il passaggio che creerà grande dibattito - è una legge sull’Unione civile. In questo modo sono coperti legalmente. Ho difeso questo».

