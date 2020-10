Coronavirus in Rai, 7 casi negli studi di via Teulada ma i programmi di Bortone e Matano vanno in onda

21 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus in Rai. Al Centro di produzione Rai di Via Teulada, gli studi da cui vanno in onda Oggi è un altro giorno di Serena Bortone e La Vita in Diretta di Alberto Matano, sono stati riscontrati sette casi di positività al Covid.

Coronavirus, Oggi è un altro giorno e La vita in diretta di Rai1 a rischio sospensione. Dagospia: "7 positivi negli studi di via Teulada"

Da questa mattina, mercoledì 21 ottobre, la task force Rai è riunita e ha comunque deciso di mandare in onda i due programmi del pomeriggio di Rai1 dal lunedì al venerdì. Non è stata prevista una sospensione: Serena Bortone e Alberto Matano andranno regolarmente in onda con la loro trasmissione. Era stato il sito Dagospia a rivelare i 7 casi di positività.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.