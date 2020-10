Casamonica, sgombero e abbattimento delle villette abusive. Blitz all'alba con 100 uomini

21 ottobre 2020 a

Alla Romanina, periferia di Roma e feudo dei Casamonica, dall'alba è un corso un autentico blitz con operazione di sgombero e abbattimento di alcune villette abusive dell'organizzazione criminale. Si tratta di otto costruzioni, tra villette con piscina e capannoni, tutte riconducibili al clan Casamonica.

Il complesso era già stato sequestrato nel 2010. L’operazione, nasce nell’ambito dell’Osservatorio territoriale della sicurezza del VII Municipio — diretto e coordinato da un dirigente della Prefettura di Roma, con la partecipazione di Roma Capitale e delle forze dell’ordine del territorio — fa seguito a un altro sgombero, con relativi abbbattimenti, del 2018. Per le operazioni sono in campo circa 100 uomini tra agenti del commissariato Romanina, carabinieri della compagnia di Castel Gandolfo e agenti di Roma Capitale. Sul posto anche la sindaca Virginia Raggi: "Lo Stato c'è non arretra, si va avanti senza paura" ha detto il primo cittadino.

