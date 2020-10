Livorno, minacce alla società: una testa di maiale e tre croci piantate in campo

21 ottobre 2020 a

a

a

Tre croci piantate nel prato verde, una testa di maiale e uno striscione con la scritta "Pagherete caro, pagherete tutto". Questa la scoperta del custode dello stadio Picchi di Livorno. Sulle tre croci i nomi di Aldo Spinelli, Gruppo Carrani e BancaCerea, parte della compagine societaria del Livorno, squadra che milita nel girone A della Serie C e che sta vivendo ore complicate a livello di assetto del club.

Sulla vetrata in plexiglass che separa il campo dagli spalti, all’altezza della gradinata, è stato invece appeso lo striscione. Sul fatto indagano i carabinieri mentre stasera la squadra è attesa in campo per giocare la partita con il Novara.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.