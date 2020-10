Storie Italiane, violenza tra i giovani: in coma a 18 anni per un pugno di un tredicenne. L'aggressore non è imputabile | VIDEO

21 ottobre 2020 a

La violenza tra i giovani si sta facendo in quest'ultimo periodo sempre più dilagante. Dall'omicidio di Willy a Colleferro ai tanti episodi in cui i bulli di quartiere hanno eseguito spedizioni punitive nei confronti delle loro vittime, ormai i fatti si susseguono con preoccupante continuità. L'ultimo è stato raccontato nel corso della puntata di Storie Italiane di mercoledì 21 ottobre, in onda su Rai1 per la conduzione di Eleonora Daniele.

Il fatto è accaduto a Lanciano, in Abruzzo, dove un ragazzo di 18 anni è finito in coma per un pugno ricevuto da un tredicenne, che quindi non è imputabile per il reato compiuto. Intanto anche a Gravina di Puglia si sono verificati episodi di violenza minorile. Ma la reazione dei giovani del posto è questa: "Fino a che non succede a me o alla mia famiglia io mi faccio i fatti miei - è la tesi della maggior parte dei ragazzi - altrimenti rischio ritorsioni da parte dei bulli". Tutto questo a Storie Italiane.

