Fuori dal Coro, Paolo Brosio: "Ho fatto 39 tamponi. Sono pronto a entrare nella Casa del Grande Fratello Vip"

"Io sono l'uomo più tamponato d'Italia. Ne ho fatti 39". E' Paolo Brosio, giornalista e scrittore, a svelarlo durante Fuori dal Coro, la trasmissione condotta da Mario Giordano su Rete 4. Brosio a causa del Covid non ha potuto partecipare al Grande Fratello Vip. Si è ammalato proprio poco prima dell'inizio del reality.

Ora è clinicamente guarito, come puntualizza lui stesso in maniera decisa, e quindi stando al suo stato di salute può tranquillamente entrare nella Casa più famosa d'Italia. Paolo Brosio ha detto di essere ora in attesa della chiamata di Mediaset che secondo lui dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

