Covid, Vittorio Feltri a Fuori dal coro: "Dobbiamo pensare alla nostra salute. Due o tre settimane senza movida non sono una tragedia"

"Prima pensiamo alla salute, poi penseremo all'economia". Vittorio Feltri, direttore di Libero, non ha alcun dubbio. E come sempre lo dice senza giri di parole durante Fuori dal Coro, la trasmissione di Rete 4 condotta da Mario Giordano. "Tra l'altro l'industria sta galoppando - ha aggiunto Feltri - Non è vero che siamo in stato pre fallimentare. Io credo che ce la faremo benissimo".

Il Paese potrebbe reggere un nuovo lockdown totale?, chiede Mario Giordano. Feltri: "Un nuovo blocco totale sarebbe deprimente per tutti, ma non mi sembra che il governo sia orientato a fare una cosa simile. Il coprifuoco può avere un senso, naturalmente applicato con un minimo di grano salis. Se dobbiamo stare due settimane, tre settimane, senza movida non è una tragedia".

