Benito, il cane che da quattro anni visita la tomba della sua padrona scomparsa | Video

E' una storia strappa lacrime. Da quattro anni un barboncino fa visita alla tomba della sua padrona scomparsa nel 2016. Il cane si chiama Benito, lei era Joha. Erano inseparabili. Un amore profondo.

Purtroppo lei era nata con diversi problemi di salute e a 25 anni se ne è andata, dopo aver abbracciato il suo cane nell'ultimo loro incontro, all'ospedale. Ma Benito non ha dimenticato Joha e quando viene condotto al cimitero non solo è visibilmente felice, ma continua a voler essere vicino a quella che era la sua amata padrona, come dimostrano le immagini.

E' stata la sorella di Joha a pubblicare questa incredibile storia sul suo profilo twitter. Il video, le foto, i particolari hanno fatto immediatamente il giro del mondo. Accade a Villaguay, in Argentina.

