Uccide otto cuccioli di cane maremmano a colpi di piccone: denunciato a 75 anni

20 ottobre 2020 a

a

a

Armato di piccone ha ucciso otto cuccioli randagi di cane maremmano. Ma l'uomo è stato rintracciato dai carabinieri, identificato e denunciato per uccisione di animali. Sono stati i militari di Poggio Mirteto, in provincia di Rieti, a deferire in stato di libertà un 75enne di Magliano Sabina. I carabinieri avevano ricevuto una segnalazione al 112 secondo cui l'anziano, armato di piccone, aveva ammazzato i cuccioli. I militari sono stati velocissimi nell'identificarlo, rintracciarlo nella sua abitazione e denunciarlo. Ovviamente hanno sequestrato il piccone che era ancora sporco di sangue. Non è chiaro perché l'uomo sia stato autore di un gesto tanto crudele.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.