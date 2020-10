Cucciolo di cane salvato sull'argine del fiume Tevere dagli uomini della Guardia di Finanza

20 ottobre 2020 a

Un cucciolo di cane è stato salvato dagli uomini della Guardia di Finanza. Il cagnolino era intrappolato nell'argine destro del fiume Tevere, a Roma. Una pattuglia delle fiamme gialle in servizio è intervenuta ed ha recuperato il piccolo cane che rischiava di non farcela. Gli agenti sono in servizio al centro logistico della Guardia di Finanza di Villa Spada. E' stata la stessa Finanza a postare la foto del cane sul suo profilo twitter ufficiale ed a spiegare con un breve post che cosa era accaduto. Un cinguettìo che ovviamente è piaciuto e che ha confermato l'impegno su tutti i fronti dei finanzieri.

