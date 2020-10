Covid, coprifuoco anche in Campania. De Luca: "Iniziamo da venerdì. E servono 600 medici e 800 infermieri"

20 ottobre 2020 a

Anche in Campania scatta il coprifuoco. E' il governatore Vincenzo De Luca ad annunciarlo. Si inizia da questo fine settimana. La richiesta ufficiale sarà inviata oggi 20 ottobre in giornata. "Dalle 23 di venerdì - spiega il presidente - si chiude tutto anche in Campania, come è stato chiesto dalla Lombardia". Ma intanto da lunedì saranno riaperte le scuole elementari. Una decisione presa dopo una riunione tra l'assessora Lucia Fortini e le organizzazioni sindacali. In Campania la situazione è particolarmente complessa anche sul fronte sanitario: "Abbiamo chiesto alla Protezione civile 600 medici e 800 infermieri - spiega il governatore - Ad oggi abbiamo avuto l'assicurazione che invieranno 50 medici e 100 infermieri. Quindi siamo clamorosamente al di sotto delle esigenze minime poste dalla regione. Per ora non è arrivato nessuno".

