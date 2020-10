Striscia la notizia, droga a Ostia: palazzi piazze dello spaccio. Brumotti minacciato di morte | Video

20 ottobre 2020 a

Nuove minacce di morte a Vittorio Brumotti. Striscia la notizia ha mostrato nel servizio di lunedì 19 ottobre 2020, come interi palazzi di Ostia vengono trasformati in piazze di spaccio: L'inviuato del programma di Canale 5, è andato nel quartiere tristemente noto alle cronache per l'influenza dei clan Spada e Fasciani, e mostra come la droga circoli ancora indisturbata.

Dopo l'incursione di Brumotti - rivelano i social di Striscia - sono arrivate pesanti minacce di morte sui profili social e persino sul suo telefono privato. Il video mostra già le minacce e vede l'intervento dei carabinieri.

