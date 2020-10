Covid, ricominciano a morire anche i medici: altre due vittime. L'elenco sale a 181

19 ottobre 2020 a

a

a

Ancora due medici morti a causa del Covid 19. Diventano 181 i professionisti caduti nel corso della pandemia. Le prima vittima è Ernesto Celentano, 60 anni, medico di medicina generale di Secondigliano (Napoli). Sembra che sia stato infettato da un paziente. L'altro è Giovanni Briglia, un otorino cinquantenne di Roma: avrebbe contratto la malattia in contesto extra-professionale. I loro nomi sono quindi finiti nel memoriale on line pubblicato sul portale della Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e odontoiatri. "Si ricomincia – ha commentato amaramente Filippo Anelli, presidente della Fnomceo - Siamo preoccupati che queste morti segnino l'inizio di una nuova fase. La speranza è che le esperienze che abbiamo vissuto nella primavera scorsa si trasformino in insegnamento".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.