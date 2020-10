Domenica In, sul Covid doccia fredda della virologa Ilaria Capua: "Pensare che il vaccino ci aiuti a svalicare l'inverno è una illusione. Alzate l'attenzione"

18 ottobre 2020 a

a

a

Emergenza Covid: la virologa Ilaria Capua a Domenica In, in diretta Rai, gela tutti i telespettatori su quella che a suo avviso è una falsa speranza: che il virus venga sconfitto velocemente con il vaccino. "Purtroppo non è così - spiega - pensare che il vaccino ci aiuti a svalicare questo inverno è soltanto una illusione. La mia speranza è che sia di nostro aiuto dal prossimo invero (2021, ndr)".

Pesanti le parole della virologa secondo cui tutti i Paesi sono arrivati impreparati ad una pandemia del genere. "Le persone ora devono ascoltare con maggiore attenzione le parole degli scienziati. Ricordo gli insulti che ci siamo presi in occasione della viaria, quando ci dicevano che gridavamo al lupo, al lupo".

Benvenga il gridare al lupo, al lupo se aiuta ad alzare l'attenzione, ha spiegato. Capua ha ribadito l'importanza di vaccinarsi contro l'influenza e soprattutto quella di alzare al massimo l'attenzione rispettando le distanze, indossando le mascherine e lavando spesso le mani.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.