Roma, sette cinghiali uccisi dalla polizia nel parco: il dolore della gente. Guarda il video

17 ottobre 2020 a

Sette cinghiali, sei cuccioli e la madre, sono stati uccisi dalla polizia provinciale, nella serata di venerdì 16 ottobre a Roma. L'operazione, assieme al Comune capitolino, è stata eseguita nel giardino Mario Moderni, in via della Cava Aurelia. Pare che gli animali vagassero nel parco da alcuni giorni, attirati da cumuli di rifiuti abbandonati. Sdegno, dolore e rabbia da parte di tante persone, che si sono avvicinate ai cancelli per manifestare il loro dissenso contro gli agenti.

Il video è stato twittato da Francesco Figliomeni, vicepresidente dell'assemblea capitolina. Particolarmente toccante il momento in cui i cinghialini si avvicinano alla mamma, ormai senza vita a terra. Rabbia è stata espressa dalle associazioni animaliste.

