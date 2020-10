Firenze, chiuso il locale per scambisti: niente mascherine, violate altre norme anti Coronavirus

17 ottobre 2020 a

Nel locale, definito trasgressivo, non venivano rispettate le normative anti Coronavirus. Gli avventori non usavano le mascherine e non veniva rispettato il distanziamento sociale. Inoltre, quando la polizia di Firenze è arrivata, il club era aperto oltre la mezzanotte, violando le disposizioni dell'ultimo dpcm, che disciplina gli orari nei luoghi d'intrattenimento.

Il club fiorentino è anche luogo di incontro per coppie, in cerca di emozioni diverse. Il questore di Firenze, Fillippo Santelli, ha deciso di chiudere il locale per cinque giorni. Il titolare del club, considerato un luogo d'incontro frequentato anche da scambisti, è stato poi multato di 400 euro.

