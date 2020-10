Coronavirus, vaccino e anticorpi monoclonali. Rino Rappuoli: "L'emergenza si concluderà alla fine del 2021"

17 ottobre 2020 a

"Usciremo dall'emergenza Coronavirus entro la fine del 2021". L'autorevole previsione è di Rino Rappuoli, direttore scientifico di Gsk, una delle più importanti case farmaceutiche del modo nella ricerca e nello sviluppo dei vaccini.

Secondo uno dei più autorevoli studiosi in Italia, che ha contribuito in maniera determinante alla lotta alla meningite e alla pertosse, i vaccini inizieranno ad arrivare nei primi mesi del 2021, ma ci vorrà ovviamente tempo per fare in modo che gran parte della popolazione possa usufruirne. "Se le cose andranno bene - ha detto Rappuoli durante il Festival della Scienza Medica, a Bologna - entro Natale 2021 inizieremo a respirare". Per lo scienziato i vaccini saranno determinanti assieme all'uso di anticorpi monoclonali. "Ci sono stati investimenti per sviluppare vaccini monoclonali - ha concluso lo scienziato - mai visti prima".

