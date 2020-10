Omicidio di Lecce a Quarto Grado, la lettera ritrovata nel computer di Antonio: "Mi sono perso. Non fate quello che ho fatto io"

16 ottobre 2020 a

"Mi sono perso". E' quello che si legge in una lettera ritrovata nel computer di Antonio De Marco, l'assassino di Lecce. Lo scritto è stato letto durante la puntata di Quarto Grado del 16 ottobre, condotta da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. De Marco con sessanta coltellate ha ucciso l'arbitro Daniele De Santis e la fidanzata Eleonora Manta. Ma cosa c'è scritto nella lettera? "Non lasciatevi andare. Non fate quello che ho fatto io. Non avrei mai pensato di arrivare a fare ciò che ho fatto, né nessuno lo avrebbe mai pensato, ma ormai è successo e non posso più tornare indietro". E ancora: "Sono sicuro che sarete sconvolti, ma non lasciatevi andare. Non fate quello che ho fatto io. Quello che è successo è perché mi sono perso. Voi non fatelo".

