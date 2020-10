Covid, indiscrezioni nuovo Dpcm: coprifuoco parziale, stop movida, chiusura di palestre, parrucchieri, estetiste, cinema e teatri. Forse non in tutte le regioni

16 ottobre 2020 a

a

a

Indiscrezioni su quello che potrebbe prevedere il nuovo Dpcm anti Covid. Il governo sta ragionando sul coprifuoco parziale a partire dalle ore 22 in tutto il Paese, ma potrebbero chiudere anche palestre, parrucchieri, estetiste, cinema, teatri. Secondo quanto trapela il governo starebbe valutando anche l'attività dello sport dilettantistico e giovanile. Il coprifuoco, come scritto, potrebbe essere parziale: non un divieto assoluto di uscire di casa, ma la chiusura anticipata di tutti i locali pubblici, bar, ristoranti, pub. Il provvedimento di chiusura per palestre, centri estetici e acconciatori, cinema e teatri inizialmente potrebbe riguardare solo le regioni con l'indice di contagio più alto. La firma del nuovo Dpcm è attesa nelle prossime ore.

