Covid, ipotesi coprifuoco anche in Italia: tutti a casa entro le 22. E molte regioni vogliono la didattica a distanza

16 ottobre 2020

E se anche in Italia venisse ordinato il coprifuoco? Stando alle indiscrezioni il governo starebbe valutando l'ipotesi seguire la Francia in questa direzione. E' il Corriere della sera a riportare la notizia. Considerando la sera come momento a maggiore rischio per la difficoltà di controllo della movida, l'ipotesi sarebbe quella di chiudere tutto entro le ore 22. Novità potrebbero esserci anche sul fronte della scuola. Oltre alla Campania altre regioni sono orientare alla didattica a distanza, almeno parziale (ad esempio tre giorni a scuola e tre a casa), in modo da diminuire i contatti e gli assembramenti. La ministra Lucia Azzolina, però, è fortemente contraria.

