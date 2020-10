Covid, gli studi ora confermano: i rischi sono legati anche al gruppo sanguigno. Ecco chi si ammala meno

16 ottobre 2020 a

Secondo la Società americana di Ematologia le persone che hanno sangue di gruppo 0 corrono meno rischi di ammalarsi gravemente di Covid. I dati della ricerca sono stati pubblicati sul portale Blood Advances. Sono stati messi a confronto 473 mila cittadini della Danimarca, che hanno sostenuto i test, con un campione della popolazione di oltre due milioni. Il numero di pazienti positivi con sangue zero è inferiore a quelli con sangue A, B o AB. A Vancouver, invece, stesso tipo di studio su 95 pazienti in condizioni critiche. Anche in questo caso il virus ha aggredito con maggiore intensità i pazienti dei gruppi A e AB, rispetto a quelli con sangue 0 o B. I primi avevano maggiori necessità di dialisi e ventilazione artificiale.

