Coronavirus, altri 83 morti in Italia e 8.804 positivi nelle ultime 24 ore con quasi 163 mila tamponi. Le cifre che preoccupano

15 ottobre 2020 a

a

a

Coronavirus, le cifre che preoccupano. Oggi, giovedì 15 ottobre 2020, ci sono 83 morti e 8.804 contagi in Italia nelle ultime 24 ore. I tamponi sono stati quasi 163 mila. Tornano a salire i nuovi ricoveri in terapia intensiva: nelle ultime 24 ore il ministero della Salute registra 47 nuovi pazienti in rianimazione. Il totale in Italia è ora di 586 persone in terapia intensiva, e 5.796 ricoverati con sintomi, 326 più di ieri.

Sono 99.266 gli attualmente positivi (+6.821 da ieri) e 245.964 i guariti (+1.899). Questi i dati elaborati dal ministro consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le singole regioni, picco di nuovi casi in Lombardia (+2067), 1127 in Campania e 1033 in Piemonte. Nel Lazio 594 nuovi riscontri da ieri; Molise la meno contagiata (+30).

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.