E' morto Gianfranco De Laurentiis, storico volto Rai. Ha condotto Dribbling e Domenica Sprint

E' morto all'età di 81 anni Gianfranco De Laurentiis, storico volto del giornalismo sportivo Rai. I programmi che ha condotto hanno fatto la storia della televisione.

La sua carriera, iniziata al Corriere della Sera, decolla con l’arrivo in Rai nel 1972, in cui rimane per trent’anni. È stato il direttore della testata giornalistica sportiva Tgs dal 1993 al 1994, ma si è occupato anche di calcio, con ’Diretta Sport’, ’Dribbling’, ’Domenica sprint’, e Formula Uno. Lascia la moglie Mirella e i figli Roberto e Paolo.

Per Rai International ha presentato con Ilaria D’Amico, la trasmissione sportiva La giostra del gol. Ad annunciare la morte di De Laurentiis è stato Alessandro Antinelli, cronista sportivo Rai: «Il mio primo maestro in Rai è stato Gianfranco De Laurentiis - ha scritto su twitter - Ogni sabato mattina aspettavo il suo giudizio e le sue legnate mentre vedeva i miei pezzi di Dribbling con la sigaretta all’angolo della bocca. Mancherai Gianfranco».

