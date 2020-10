Tumore al seno, Montecitorio si colora per la giornata della sensibilizzazione: diventa viola

13 ottobre 2020 a

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno e nell'ambito della campagna vengono organizzate iniziative praticamente in tutto il Paese. Non solo visite senologiche gratuite, ma anche momenti informativi, distribuzione di materiale, consigli degli specialisti. L'obiettivo è anche sollecitare una forte coesione sociale, considerata (purtroppo) l'alta diffusione della patologia. Già da diversi anni molti monumenti nelle ore notturne vengono illuminati di rosa oppure di viola, proprio per ricordare l'importanza della prevenzione. Palazzo Montecitorio stasera 13 ottobre, Giornata nazionale di sensibilizzazione sul tumore metastatico alla mammella, è completamente illuminato di viola. L'accensione delle luci è avvenuta alle ore 19.40 davanti alle autorità. (Foto di Vito Nobile).

