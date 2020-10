Coronavirus, 5.901 casi e 41 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Terapie intensive +62. Oltre 112 mila tamponi

13 ottobre 2020 a

Netto aumento di casi di Coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore sono infatti 5901 con 112.544 tamponi effettuati. Da ieri, si registrano 41 morti, per il totale delle vittime che è di 36.246 da inizio emergenza. Aumentano anche le persone ricoverate in terapia intensiva (+62 da ieri). Gli attualmente positivi sono 87.193 attualmente positivi (+4.429 da ieri), i guariti totali 242.028 (+1.428). Sono i dati elaborati dal ministro della Salute consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda i nuovi contagi in ogni singola regione italiana, sono 1080 i riscontri nelle ultime 24 ore in Lombardia, 635 in Campania, 585 in Piemonte. Nel Lazio 579 nuovi casi, solo 8 in Basilicata.

