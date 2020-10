Covid, con l'iniziativa Eroi in prima linea gli studenti dell'Università di Camerino vincono in solidarietà

13 ottobre 2020 a

Ha raggiunto l'obiettivo dei 15 mila euro in meno di venti giorni l'iniziativa Eroi in prima linea promossa lo scorso aprile da un gruppo di 49 studenti del corso "Business Angels & Crowdfunding" dell'Università di Camerino. Sotto la guida del professor Filippo Cossetti. I ragazzi hanno voluto così dare il loro contributo per sostenere medici, infermieri, volontari Anpas e Croce Rossa che durante il periodo di emergenza sanitaria si sono rivelati fondamentali per superare uno dei momenti più difficili che l'Italia abbia mai affrontato in questi ultimi cinquanta anni. I fondi raccolti sono stati utilizzati per l'acquisto di materiale sanitario: pulsossimetri, mascherine chirurgiche, visiere protettive in plexiglass, tute in TNT, questi sono solo alcuni dei materiali descritti sul Portale di Eppela, la piattaforma dove è stata realizzata la campagna di crowdfunding. Il successo di Eroi in prima linea" ha favorito la partenza prossima di una nuova edizione del corso "Business Angels & crowdfunding", aperto a imprenditori, libero professionisti, startupper, realtà no profit, studenti.

