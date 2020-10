Nuovo Dpcm anti Covid: lavoro, trasporti, scuola, sport, mascherine e feste. Ecco tutto quello che prevede. Scarica il documento

13 ottobre 2020 a

Il nuovo Dpcm anti Covid firmato dal premier, Giuseppe Conte, e dal ministro della salute, Roberto Speranza. Limitazioni per la movida, nuovi obblighi nell'uso delle mascherine, regolamentazione per gli sport di contatto e lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, attività nelle discoteche e nelle sale da ballo, regolamentazione dell'accesso nei luoghi di culto, attività didattica nelle scuole e nelle università.

E ancora: centri benessere, commercio al dettaglio e smart working. E poi: feste in famiglia, cerimonie, limitazioni per gli spostamenti da e per l'estero, sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario, obbligo di sottoporsi al test molecolare. E tanto altro ancora. Venti pagine e dodici articoli nel nuovo Dpcm che può essere scaricato in questa pagina.

