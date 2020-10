Covid, 4.619 nuovi positivi e 39 morti nelle ultime 24 ore in Italia. Tamponi in calo, terapia intensiva +32

12 ottobre 2020 a

Arriva il bollettino del Coronavirus di oggi, lunedì 12 ottobre 2020. Sono 4.619 i nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 5.456 (differenza rispetto al giorno precedente -837). Questo incremento porta i casi totali registrati da inizio pandemia a 359.569. Il bollettino giornaliero è stato elaborato dal ministero della Salute e dalla Protezione civile nazionale.

Oggi si registrano inoltre 39 decessi, il numero delle vittime sale quindi a 36.205. Il totale degli attualmente positivi è di 82.764, di questi 4.821 sono ricoverati con sintomi, 452 sono in terapia intensiva (ieri erano 420, differenza + 32) e 77.491 in isolamento domiciliare. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sono 85.442 (differenza rispetto a ieri -19.216 ), per un totale di 12.650.155.

