Modella scompare da New York: Eloisa Fontes ritrovata dopo un anno scalza e seminuda in una favela a Rio de Janeiro

Era scomparsa da un anno a New York: la modella Eloisa Fontes è stata ritrovata in una favela a Rio de Janeiro, scalza e seminuda. La giovane, 26 anni, era svanita nel nulla e per lei la famiglia aveva iniziato a temere il peggio: andandosene aveva lasciato la figlia di sette anni all'ex marito, Andre Birleanu, pure lui un modello.

Quando Eloisa Fontes è stata vista vagare lungo Morro do Cantagalo, in una zona pericolosa, si trovava in stato confusionale. A vederla sono stati dei senzatetto, che hanno quindi avvertito le forze dell'ordine: la polizia l'ha soccorsa e rivestita.

Pare che sia stata una situazione di forte stress a farla fuggire dalla sua vita, causato principalmente ai rapporti conflittuali con il marito. Aveva sfilato nella Grande Mela per Dolce e Gabbana e Armani.

