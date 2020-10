Covid, Oms conferma: "Verosimile ipotesi vaccino entro fine anno. Attenzione, il virus è un pericolo non solo un rischio"

12 ottobre 2020 a

L'ipotesi di un vaccino anti Covid entro la fine dell'anno è verosimile. Lo ha detto Ranieri Guerra, vice direttore generale dell'Oms e componente del Comitato tecnico scientifico, durante una intervista su Radio Capital. "I problemi - ha aggiunto - saranno poi quelli della produzione e della logistica". Ranieri Guerra ha spiegato che "l'Italia sta facendo un ottimo lavoro, soprattutto per quanto riguarda il monitoraggio continuo. Speriamo di non eguagliare l'andamento dell'epidemia negli altri paesi, ma che quei numeri siano per noi un monito. Per capirlo basteranno un paio di settimane". Sul divieto delle feste ha specificato che "è una misura per mettere in allarme le persone. I contagi avvengono nell'ambiente domestico. Dobbiamo capire che siamo di fronte a un vero pericolo e non solo un rischio".

