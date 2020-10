Covid, il virus su telefonini e banconote può vivere fino a un mese

12 ottobre 2020 a

Il virus del Covid può sopravvivere sulle superfici fino a 28 giorni. Sono gli studiosi dell'agenzia del governo australiano responsabile della ricerca scientifica (la Csiro) ad annunciare di aver scoperto che sulle superfici comuni tra cui banconote e vetro, come quello che si trova sugli schermi dei telefoni cellulari, e l'acciaio inossidabile, il virus vive un mese. La ricerca ha rilevato che è sopravvissuto più a lungo a temperature più basse; in particolare su superfici non porose o lisce come vetro, acciaio inossidabile e vinile, rispetto a superfici porose complesse come il cotone; ha resistito più a lungo sulle banconote di carta rispetto alle banconote di plastica.

