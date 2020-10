Non è l'Arena, Roma e il malaffare. Massimo Giletti: "Io candidato sindaco? I dubbi si sono moltiplicati"

12 ottobre 2020 a

a

a

Massimo Giletti candidato a sindaco di Roma? Il suo nome gira ormai da qualche tempo come possibile uomo del centrodestra. Ma nella puntata dell'11 ottobre di Non è l'Arena, il conduttore televisivo durante l'intervista a Salvatore Buzzi, gela chi lo vorrebbe candidare: "Già avevo dubbi, dopo questa sera si sono moltiplicati". Del resto l'immagine di Roma che esce dalla puntata, è quella di una città dove è particolarmente complesso fare politica senza dover aver a che fare con un sistema che va avanti da decenni. Alfonso Sabella, magistrato ed ex assessore nella giunta di Virginia Raggi, accusa: "A Roma c'erano più organizzazioni che hanno piegato gli interessi pubblici ad interessi privati. I funzionari spesso sono corrotti o incapaci". Nella capitale, insomma il malaffare ha sempre avuto un ruolo da protagonista.

