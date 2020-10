Mafia capitale a Non è l'Arena, Salvatore Buzzi: "Il consiglio comunale di Ignazio Marino sindaco è stato pessimo tutti ci chiedevano favori"

12 ottobre 2020 a

Mafia Capitale? Tutti i politici chiedevano sempre favori, indipendentemente dal colore. Lo ha detto Salvatore Buzzi nell'intervista che ha rilasciato a Massimo Giletti durante la puntata dell'11 ottobre di Non è l'Arena, su La7. Buzzi è considerato il capo dell'organizzazione che attraverso un sistema corruttivo otteneva l'assegnazione di appalti e finanziamenti pubblici dal Comune di Roma. Caduta l'accusa di Mafia, è in attesa della rideterminazione della pena, attualmente di 18 anni e 8 mesi. "Quando è stato sindaco di Roma Ignazio Marino - ha detto Buzzi - il consiglio comunale è stato pessimo. Tutti ci chiedevano qualcosa, tutti". In particolare assunzioni. Guarda il video della dichiarazione di Buzzi.

