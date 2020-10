Coronavirus, 5.456 nuovi casi e 26 morti in Italia nelle ultime 24 ore. Terapie intensive, salgono i ricoveri: +30

11 ottobre 2020 a

Arriva il bollettino medico sul fronte Coronavirus per la giornata di oggi, domenica 11 ottobre 2020. Salgono i ricoveri in terapia intensiva legati al Covid-19 in Italia. Nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute, si è arrivati a 420, con un incremento di 30 rispetto a ieri. In Italia si sono registrati altri 5.456 casi di coronavirus (ieri erano stati 5.724), a fronte di 104.658 tamponi effettuati (ieri erano stati oltre 130mila). Nelle ultime 24 ore i decessi sono stati 26, portando il totale delle persone morte dall'inizio della pandemia a 36.166. Bene il numero dei guariti: oggi sono stati 1.184. La Regione con il maggior numero di nuovi contagi è la Lombardia (1.032), seguita dalla Campania (633) e dalla Toscana (517).

