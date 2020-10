Luca Palamara dirà la sua: conferenza stampa nella sede del Partito Radicale alle ore 16

09 ottobre 2020 a

Luca Palamara, appena radiato dalla magistratura per decisione della disciplinare del Csm, ora è pronto a parlare pubblicamente. E' stato lui stesso ad annunciare che è in programma una conferenza stampa nella sede del Partito Radicale a partire dalle ore 16 di oggi, 9 ottobre. Dopo la sentenza di radiazione, Palamara lasciando la sede del Csm non ha voluto rilasciare dichiarazioni sulla decisione della disciplinare e ha rinviato commenti e domande alla conferenza. Il collegio disciplinare del Csm, oltre a lui è chiamato a giudicare, in un altro procedimento, gli ex togati Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre, Gianluigi Morlini e Luigi Spina.

