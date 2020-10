Due ostaggi italiani liberati in Mali da un gruppo militare legato ad al Qaeda: padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio

09 ottobre 2020 a

Sono stati liberati in Mali due ostaggi italiani che erano prigionieri del gruppo militare Jnim legato ad al Qaeda. Sono padre Pier Luigi Maccalli e Nicola Chiacchio. "Sono finalmente liberi e stanno bene. Erano stati rapiti da un gruppo jihadista. Grazie alla nostra intelligence, in particolare all'Aise, e a tutti coloro che hanno lavorato per riportarli a casa", ha commentato su Twitter il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. Maccalli, religioso della Società delle missioni africane, era stato sequestrato il 17 settembre 2018 a Bomoanga, a circa 150 chilometri dalla capitale del Niger, Niamey. Chiacchio, invece, è stato rapito alcuni anni fa, probabilmente in Mali, mentre viaggiava come turista.

