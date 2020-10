Scuola, bonus Covid di 450 euro al mese a insegnanti e personale Ata. La richiesta di Anief

08 ottobre 2020 a

Al personale della scuola deve essere riconosciuta una indennità per rischio biologico e lavoro gravoso. La proposta arriva da Anief, associazione sindcale che avanza una richiesta: 450 euro in più ogni mese. Secondo il sindacato l'aumento di stipendio compenserebbe il rischio maggiore di contaggio da Covid a cui vengono inevitabilmente esposti gli insegnanti e il personale Ata. Un bonus, dunque, come quello che riceve il personale sanitario. Il presidente Anief, Marcello Pacifico, ha affrontato l'argomento in una intervista rilasciata a Orizzonte Scuola sostenendo che per l'alto numero degli alunni la scuola va considerata un luogo di assembramento e chi vi opera corre maggiori rischi di contagio.

