Violenza sessuale nella casa di riposo. Stuprata donna di 95 anni malata di Alzheimer. Arrestato insospettabile fisioterapista

07 ottobre 2020 a

a

a

Una brutale violenza sessuale in una casa di riposo francese. La donna ha 95 anni, non è autosufficiente e malata di Alzheimer. A finire in manette è stato un fisioterapista di 49 anni della struttura, incensurato e considerato insospettabile. E' stato arrestato nella giornata di martedì 6 ottobre. E' accaduto a Châteauneuf-les-Martigues, un comune a circa trenta chilometri da Marsiglia. Il fisioterapista deve rispondere dell'accusa di stupro di una persona debole, considerata la malattia. L'uomo è stato incastrato da una registrazione audio avvenuta grazie ad un apparecchio della stanza della vittima che i gestori hanno installato dopo alcune segnalazioni. La notizia è stata riportata dal quotidiano francese La Provence.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.