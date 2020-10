Bimbo muore a dieci mesi per aver ingoiato la ventosa di una clessidra. Assurda tragedia in Sicilia

07 ottobre 2020 a

a

a

Un bimbo di dieci mesi è morto a Messina per aver ingoiato una ventosa. E' la Gazzetta del Sud a riportare la notizia, spiegando che la procura di Messina ha aperto un fascicolo sulla tragedia. E' accaduto venerdì 2 ottobre. La mamma stava iniziando a cambiare il piccolo che però ha improvvisamente afferrato la ventosa di una clessidra e l'ha messa in bocca. Le vie respiratorie sono rimaste istruite per diversi minuti, fino a quando una vicina di casa infermiera non è riuscita ad estrarre la ventosa dalla gola del bimbo. Trasportato al policlinico, dopo poche ore il suo cuore ha cessato di battere. I genitori sono indagati per omicidio colposo.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.