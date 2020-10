Coronavirus, 2.677 nuovi casi con quasi 100 mila tamponi e altri 28 morti nelle ultime 24 ore. Diminuiscono le terapie intensive

06 ottobre 2020 a

Covid-19, arriva l'aggiornamento sulla situazione nel Paese ad oggi, martedì 6 ottobre 2020. Sono 2677 i nuovi casi di Coronavirus in Italia e 99.742 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.

Sale il numero di morti, 28 da ieri. Da inizio emergenza le vittime sono 36.030. Il bilancio degli attualmente positivi è di 60.134 (+1.231 da ieri), mentre il numero dei guariti è di 234.099 (+1.418).

Diminuiscono leggermente le persone in terapia intensiva che ora sono 319 (-4 da ieri). Sono i dati giornalieri elaborati dal ministero della Salute e consultabili sul sito della Protezione civile. Per quanto riguarda le regioni, nessuna è risultata a zero contagi da ieri. In testa ancora una volta la Campania con 395 nuovi casi, poi Lombardia con 350 e Lazio (275). Le regioni con meno nuovi casi nelle ultime 24 ore sono Basilicata con 4, Valle d’Aosta con 5 e Molise con 6.

