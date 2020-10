Ancora un morto in Liguria. Le vittime del maltempo diventano nove

05 ottobre 2020 a

Un altro morto in Liguria dopo l'ondata di maltempo che ha travolto il nord ovest del Paese nel primo fine settimana del mese di ottobre 2020. Un cadavere nel mare di Sanremo. E' di un uomo ed è affiorato sulla scogliera della Brezza. Si tratta del settimo corpo rinvenuto nel ponente ligure. Sul posto per il recupero della salma hanno operato gli uomini della capitaneria di porto e gli agenti della polizia. Si tratta del settimo decesso in Liguria a cui vanno aggiunti quello del vigile del fuoco volontario in Valle d'Aosta e quello travolto dal Sesia in Piemonte. Il bilancio complessivo è dunque di nove morti.

