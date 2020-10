Coronavirus in Italia, il bollettino del 5 ottobre: 2.257 nuovi casi, 16 i morti. Poco più di 60mila i tamponi

05 ottobre 2020 a

Casi di Coronavirus in calo in Italia ma crollano i tamponi. Sono appena 60.241 quelli analizzati nelle ultime 24 ore, quasi 32mila in meno di ieri. I nuovi positivi sono 2.257 (totale 327.586) contro i 2.578 emersi nella giornata di domenica. I morti sono 2 in meno (16 contro 18) ma crescono i ricoverati.

Venti in più gli italiani contagiati in terapia intensiva, ovvero 323. Negli altri reparti, 200 in più (3.487 nel complesso). Ancora, in isolamento domiciliare ci sono 55.093 nostri connazionali. Boom di casi in Campania nelle ultime 24 ore. Sono 431, molti di più della Lombardia (251), del Lazio (248) e del Veneto (230) che sono fra le regioni in tripla cifra.

