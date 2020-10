Terremoto, scossa a Parma: magnitudo tra 3.5 e 4.0

05 ottobre 2020 a

Una scossa di terremoto è stata registrata oggi, lunedì 5 ottobre 2020 a Parma.

Il sisma è stato avvertito alle ore 15.27 e secondo le prime stime di Ingv ha avuto una intensità di magnitudo fra 3.5 e 4.0. Successivamente l'intensità è stata ufficializzata in 3.5 di magnitudo. L'epicentro del sisma è Valmozzola a una profondità di 61.1 chilometri. Al momento non si registrano per fortuna danni a persone o cose. La scossa è stata avvertita dalla popolazione.

