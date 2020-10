Maltempo, ancora un morto. Il cadavere di una donna in mare. Drammatico bilancio: otto vittime

05 ottobre 2020 a

Continua ad aggravarsi il bilancio del maltempo che ha flagellato il nord Italia. In Liguria è stato avvistato il cadavere di una donna. Si tratta del sesto trovato in mare oppure sulle spiagge del territorio regionale. A Imperia, davanti a Borgo Prino, dunque, un'altra vittima. Complessivamente salgono a otto i morti, considerando anche il volontario di 53 anni dei vigili del fuoco schiacciato da un albero in Valle d'Aosta e l'uomo di 36 travolto dal fiume Sesia. I vigili del fuoco e la guardia di finanza continuano a sorvolare le zone colpite e rimaste isolate a causa delle frane e delle esondazioni.

